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Депутат рассказал о срочной пенсионной выплате для людей со стажем более 15 лет

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Срочная пенсионная выплата — это важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет, или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей в сложных жизненных ситуациях», — рассказал депутат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, размер выплаты будет рассчитываться исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты. Но для оформления необходимо обратиться в Социальный фонд России или Негосударственный пенсионный фонд.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил ввести единую соцкарту для всех пенсионеров России 25 марта. Он заявил, что считает несправедливой практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона.

4 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.

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