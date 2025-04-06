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Певица Мара выступила для бойцов в тыловом районе зоны проведения СВО

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Фото: vk.com/maramusic
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Певица Мара (настоящее имя — Мара Кана) выступила для бойцов 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Мероприятие было приурочено к освобождению бойцами населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило Минобороны России.

«У них могут быть каменные лица. И вдруг среди этого каменного лица начинают в глазах происходить изменениями. Для меня всегда очень трогательный и волнующий момент, когда вдруг они посреди песни, в эмоциональном сильном моменте сами <…> начинают хлопать. <…> Для меня это ценно», ­— поделилась своими впечатлениями после концерта Мара.

Исполнительница выразила благодарность военнослужащим за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, пожелав им успехов и скорейшего возвращения к семьям.

После этого она дала концерт, исполнив для бойцов свои песни, включая композиции, посвященные СВО и воинам — освободителям Донбасса, такие как «Раненые города», «Русская звезда», «Он», «Правила боя» и другие. В завершение встречи артистка пообщалась с военными, раздала автографы, сделала совместные фото и передала командиру подразделения диск со своими песнями.

«Впечатления, конечно, только положительные. <…> Поднятие патриотического духа. Парни все, они заряжаются, по-настоящему заряжаются. А это немаловажно в нашем деле», — отметил лейтенант, заместитель командира роты Роман Халитов.

В Минобороны России добавили, что личный состав 90-й гвардейской танковой дивизии выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с самого начала СВО. Военнослужащие неоднократно демонстрировали преданность родине, отвагу и героизм, участвуя в освобождении Авдеевки, Красного Лимана, Лисичанска и Селидово. В настоящее время подразделение продвигается к Красноармейску, продолжая вытеснять украинские нацистские формирования с территории ДНР.

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