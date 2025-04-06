В Оттаве мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады
Неизвестный мужчина в Оттаве забаррикадировался в здании парламента Канады. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщает издание The Toronto Star.
В сообщении полиции Оттавы в социальных сетях говорится, что «в районе Восточного блока находится забаррикадированный мужчина», полиция призывает людей избегать этого района, отмечая, что сообщений о пострадавших не поступало.
Улицы перед федеральным зданием оцеплены.
Ранее, 13 марта 2024 года, в Рио-де-Жанейро мужчина на автовокзале взял в заложники 18 человек. Через три часа после начала инцидента нападавший сдался полиции и все заложники были освобождены.