Синоптики спрогнозировали сильный снег местами в Москве 6 апреля
Пасмурно, осадки, местами сильные преимущественно в виде снега. По области местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 6 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области днем ожидается от –3 до +2 градусов, а ночью температура может упасть до –7.
Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что москвичей ожидает похолодание и пасмурная погода в текущие выходные. В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается снег, температура днем составит от –1 до 0 градусов.