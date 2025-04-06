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Синоптики спрогнозировали сильный снег местами в Москве 6 апреля

Гидрометцентр: в Москве 6 апреля местами ожидается сильный снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пасмурно, осадки, местами сильные преимущественно в виде снега. По области местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 6 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем ожидается от –3 до +2 градусов, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что москвичей ожидает похолодание и пасмурная погода в текущие выходные. В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается снег, температура днем составит от –1 до 0 градусов.

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