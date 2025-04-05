Синоптики спрогнозировали похолодание и мокрый снег в Москве 5 апреля
Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 5 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.
В Московской области днем ожидается от +4 до +9 градусов, а ночью температура может упасть до –6.
Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Ранее, 4 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве текущая пятница стала самым теплым днем с начала 2025 года — воздух прогрелся до +16,5 градуса.