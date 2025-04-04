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Синоптик назвал 4 апреля самым теплым днем с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве текущая пятница стала самым теплым днем с начала 2025 года — воздух прогрелся до +16,5 градуса. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил 4 апреля в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к 13:00 столбики термометров поднялись до отметки в +16,5 градуса, что на полградуса выше, чем было у прежнего лидера, последнего дня марта, и соответствует климатической норме первой пятидневки мая», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что, несмотря на порывистый ветер, воздух в столице продолжает прогреваться. Леус добавил, что точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21:00 мск.

Метеоролог добавил, что в субботу, 5 апреля, температура в Москве вернется к климатической норме.

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В свою очередь, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила в беседе с RT, как погодные изменения могут отразиться на здоровье.

Она отметила, что при понижении атмосферного давления сосуды расширяются, что может вызвать очередной приступ головной боли у пациентов с мигренью.

Ранее в этот день данные сервиса «Яндекс Погода» показали, что в выходные, 5 и 6 апреля, москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода. В субботу возможен дождь, а в воскресенье — снег. До конца следующих выходных в столичном регионе ожидаются похолодание, мокрый снег и ветер, сообщает 360.ru.

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