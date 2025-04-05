В США у пяти работниц одной больницы одновременно обнаружили опухоль
У пяти медсестер, работающих на одном этаже больницы Бригама Ньютона-Уэллсли в Бостоне, одновременно начались опухоли мозга. Об этом 5 апреля сообщает NBC News.
«Больница имени Бригама Ньютона-Уэллсли сообщила, что в общей сложности 11 сотрудников родильного отделения на пятом этаже выявили проблемы со здоровьем. У пяти были опухоли мозга, все доброкачественные», — уточняется в материале.
У двоих из них выявили самый распространенный тип доброкачественных опухолей — менингиому, сообщили в медучреждении.
По итогам проведенного вместе с государственными должностными лицами расследования не было выявлено потенциальных угроз, которые могли бы привести к ухудшению здоровья медработников. В качестве потенциальных причин рассматривались расположенные рядом рентгеновские аппараты, а также процедуры химиотерапии, которые проводили этажом ниже.
«В ходе расследования не было обнаружено никаких экологических рисков, которые могли бы быть связаны с развитием опухоли мозга», — сообщил главврач больницы в своем заявлении.
При этом профсоюз медсестер штата Массачусетс заявил, что продолжит независимое научное расследование этого инцидента.
1 апреля стало известно, что российские ученые нашли способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозга. Специалисты предложили применять комбинированный подход с использованием наноносителей, позволяющих целенаправленно доставлять к опухоли темозоломид и другие вещества, необходимые для запуска иммуногенной клеточной смерти. Целенаправленная доставка позволит снизить возможные побочные эффекты на здоровые клетки организма человека.