Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу на фоне угроз США
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Мир
В Эстонии не исключили возврат Европой российских активов из-за действий Орбана
Общество
Умер проживший семь лет на могиле хозяина дагестанский кот Хатико
Общество
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Российский спасатель рассказал об опасностях при разборе завалов в Мьянме
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Общество
Темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику
Мир
В Одессе мужчина с ружьем попытался вызволить сына из ТЦК
Общество
В Кувандыкском ГО Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за пожаров
Мир
В ФРГ не исключили вывода из США 1200 т своего запаса золота из-за пошлин
Происшествия
В Новосибирской области пьяная женщина сбила насмерть двух пешеходов
Мир
Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике

Премьер Франции заявил о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен

Премьер Франции Байру: поддержка Трампом Ле Пен стала вмешательством
0
EN
Фото: TASS/AP/Michel Euler
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Поддержка арестованной главы французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен со стороны президента США Дональда Трампа является вмешательством в дела страны. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру в беседе с газетой Parisien.

«Да, и вмешательство стало законом мира. В этом предложении есть две вещи: во-первых, больше нет границ для крупных политических дебатов. Всё, что происходит у нас, передается и в Вашингтон. И мы справедливо испытываем волнение по поводу того, что происходит, например, в Турции», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Байру также указал на ошибочное предположение предыдущих властей Франции о том, что выбранная страной «концепция демократии и правового государства будет непреодолимо распространяться повсюду на планете».

Уголовная расправа: Марин Ле Пен лишили права участвовать в выборах 2027-го
Как приговор лидеру французской оппозиции повлияет на расклад политических сил в стране

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года. Также власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей.

4 апреля Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм. Американский лидер подчеркнул, что лично не знаком с Ле Пен, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы. Он указал на то, что арест негативно скажется на Франции и ее гражданах независимо от того, на чьей они стороне.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025