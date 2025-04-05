Премьер Франции заявил о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен

Поддержка арестованной главы французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен со стороны президента США Дональда Трампа является вмешательством в дела страны. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру в беседе с газетой Parisien.

«Да, и вмешательство стало законом мира. В этом предложении есть две вещи: во-первых, больше нет границ для крупных политических дебатов. Всё, что происходит у нас, передается и в Вашингтон. И мы справедливо испытываем волнение по поводу того, что происходит, например, в Турции», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Байру также указал на ошибочное предположение предыдущих властей Франции о том, что выбранная страной «концепция демократии и правового государства будет непреодолимо распространяться повсюду на планете».

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года. Также власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей.

4 апреля Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм. Американский лидер подчеркнул, что лично не знаком с Ле Пен, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы. Он указал на то, что арест негативно скажется на Франции и ее гражданах независимо от того, на чьей они стороне.