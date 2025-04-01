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Во Франции начали новое расследование в отношении Ле Пен

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении председателя правой партии «Национально объединение» Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей. Об этом 1 апреля сообщило агентство AFP со ссылкой на судебный источник.

Уточняется, что речь идет о судьях уголовного суда в Париже, которые приговорили политика к лишению свободы и запрету на участие в выборах по делу о хищении средств Европарламента.

В частности, сообщалось, что трое членов судебной коллегии подверглись нападкам в социальных сетях. На критику судей после приговора по делу Ле Пен обращали внимание и министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, а также премьер-министр Франсуа Байру.

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31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого, она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.

Впоследствии политик назвала дела в отношении себя ядерной бомбой Парижа, призванной помешать победе ее партии. Она заявила, что власти манипулируют судьями, чтобы самим определить, за кого можно голосовать французам.

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