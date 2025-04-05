В Новосибирской области пьяная женщина сбила насмерть двух пешеходов
В Тогучинском районе Новосибирской области женщина в состоянии опьянения сбила двух пешеходов. Об этом 5 апреля сообщила региональная Госавтоинспекция.
«Водитель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле «Лада Гранта» <...> совершила наезд на пешеходов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия скончались две женщины. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее, 4 апреля, в Новой Москве водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Уточняется, что водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте.