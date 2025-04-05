ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области
В результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру в селе Подывотье Брянской области нарушено электроснабжение. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Организованы аварийно-восстановительные работы.
Ранее в этот день украинский дрон атаковал подстанцию в Брянской области. Уточнялось, что в результате атаки никто не пострадал. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, у бытовых потребителей нарушено электроснабжение.