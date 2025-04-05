Умер проживший семь лет на могиле хозяина дагестанский кот Хатико

Кот Хатико, семь лет проживший на могиле хозяина в Махачкале, умер в Санкт-Петербурге. Об этом 5 апреля сообщили волонтеры в социальных сетях.

Хозяин животного умер, когда Хатико был еще котенком. С того момента питомец не покидал место погребения мужчины. Из-за сидения на холодной земле у кота возник постоянный кашель и боли в суставах.

Хатико приобрел известность в Сети, после чего волонтеры забрали его на лечение в Санкт-Петербург. На момент смерти животное готовилось к жизни в новом доме.

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будут исполнены. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — указано в Telegram-канале благотворительного фонда «Усатый-Полосатый».

Ранее, в декабре, в Японии умер кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ в 2013 году. Питомец был передан в знак благодарности российского лидера за собаку Юмэ, которую японец подарил ему за год до этого. На момент смерти Миру было 12 лет.