Группа французов пыталась незаконно пробраться на территорию Байконура

Группа граждан Франции попыталась незаконно проникнуть на территорию космодрома Байконур. Об этом 5 апреля сообщил источник «Известий».

Четыре человека без документов, дающих право находиться на космодроме, хотели сфотографировать ракету-носитель «Энергия». Их остановили сотрудники полиции.

На иностранцев составили протоколы за нарушение пропускного режима Байконура. По словам источника, попытка проникновения никак не сказалась на работе космодрома.

Ранее, в ноябре, на космодром с той же целью попытались пробраться француз и немец. По решению военного гарнизонного суда в комплексе Байконур РФ задержанные были арестованы на сутки, после чего их выпроводили с территории космодрома.