Данис Зарипов назвал рекорд Овечкина мировым событием

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Данис Зарипов назвал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина мировым событием.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие. Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаем и, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе», — сказал Зарипов.

Российский нападающий снялся в клипе на специальную версию песни группы «Руки вверх!» «18 мне уже», которая приурочена к снайперскому рекорду капитана «Вашингтон Кэпиталз». Именно эту песню Овечкин любит исполнять в караоке. Премьера состоялась в эфире телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).

В съемках на «ВТБ Арене» также приняли участие первый тренер Овечкина Александр Филиппов и другие игроки клуба «Легенды хоккея», включая Алексея Морозова, Александра Семина, Валерия Белова, Александра Харитонова и Алексея Сопина.

«Собралась хорошая компания его друзей, мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съемках клипа», — добавил Зарипов.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.