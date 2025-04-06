Актеры «Молодежки» рассказали о поддержке со стороны Овечкина

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживал съемочную группу «Молодежки» во время съемок первого сезона сериала. Об этом рассказали актеры Александр Соколовский и Матвей Зубалевич на съемках поздравительного клипа исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова по случаю рекорда Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У нас осталась фотография, где стоит он, а рядом я. Смотрю на него как фанат, впервые встретивший звезду», — рассказал Соколовский.

Звезда «Молодежки» отметил, что поддержка хоккеиста была очень важна для команды. Актерский состав безумно благодарен ему за то, что он оказался рядом.

Кроме того, как рассказал Зубалевич, хоккеист не просто морально поддержал ребят, но и поделился профессиональными секретами. Он провел для них мастер-класс и зарядил своей энергией.

«Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — поделился актер.

Звезды спортивного хита СТС вместе с хоккеистами КХЛ и МХЛ объединились, чтобы поздравить Овечкина с мировым рекордом обновленным клипом на хит «18 мне уже». Именно эту песню капитан «Вашингтона» любит исполнять в караоке. Премьера состоялась в эфире телеканалов холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.