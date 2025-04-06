Сергей Жуков рассказал об ожидании рекорда Овечкина вместе со всей страной
Исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков 6 апреля поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с побитым рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Жуков и телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в качестве поздравления записали специальную версию песни «18 мне уже», которую Овечкин любит петь в караоке.
«Безусловно, я переживал за Сашу, как и вся страна, с нетерпением ждал рекорда. Мы знакомы очень давно, но он до сих пор меня удивляет. Саша не только легенда хоккея, но и человек, который может поддержать в трудный момент, позвать в караоке-клуб или сняться в моем сериале», — сказал Жуков.
Исполнитель также вспомнил о сюрпризе, который Овечкин устроил ему на концерте в «Лужниках». Тогда хоккеист вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни «Крошка моя» и спел с ним дуэтом.
«А еще он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — добавил Жуков.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.