Синоптик спрогнозировал похолодание на юге России на следующей неделе

В регионах юга европейской части РФ ожидается значительное похолодание к середине следующей недели, а также дожди начиная с этих выходных. Об этом 5 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, в выходные температура в южных регионах будет на два-три градуса выше нормы. Для Кубани она составит до +20 градусов, а для Ростовской области — до +18.

«А к середине недели — в среду, четверг, пятницу — прогнозируется заметное понижение температуры. И уже дневная температура будет в диапазоне от +5 до +10 градусов», — рассказал синоптик.

При этом в степных районах Крыма по ночам ожидаются даже отрицательные температуры.

В воскресенье и понедельник в этой части страны прогнозируются также интенсивные дожди и грозы, а также ветер до 25 м/c. В горных районах может пойти мокрый снег.

«Не могу сказать, что это плохо, потому что на юге Европейской России дефицит осадков обусловлен был еще осенью, и зимой снега выпало мало. Поэтому эти осадки полезны для наполнения почвы влагой», — добавил Вильфанд.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что москвичей также ожидает похолодание и пасмурная погода в текущие выходные. В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается снег, температура днем составит до от –1 до 0 градусов.