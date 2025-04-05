В Японии число пострадавших в ДТП с двумя автобусами возросло до 47

Число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Японии возросло до 47. Об этом 5 апреля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

«47 человек, в основном иностранные граждане, получили ранения после того, как один туристический автобус врезался в другой в западном Токио», — написано в материале.

По словам агентства, ни у кого из пострадавших нет опасных для жизни травм.

Об аварии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что в японском городе Хатиодзи, неподалеку от Токио, столкнулись два туристических автобуса. В результате аварии выездные полосы скоростной автомагистрали «Тюо» были закрыты.