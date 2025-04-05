В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
В японском городе Хатиодзи, неподалеку от Токио, столкнулись два туристических автобуса. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщает издание NHK News.
По данным пожарной службы, пострадали не менее 30 человек. Однако, когда полиция прибыла на место происшествия, все пострадавшие были в сознании.
В результате аварии выездные полосы скоростной автомагистрали Тюо были закрыты.
Полиция выясняет детали ДТП.
Ранее, 20 марта, сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса на Пхукете пострадали четыре туриста из России. Автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе. Четверо пострадавших получили легкие травмы, одному из них потребовалась госпитализация в связи с переломом руки.