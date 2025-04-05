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Карта спецоперации на Украине 5 апреля

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников (БПЛА), а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад противника и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка в Харьковской области.

Украинские боевики потеряли на данном направлении свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также был уничтожен склад боеприпасов, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны указали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, а также 208 БПЛА самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 982 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 683 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 233 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 685 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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