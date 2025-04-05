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Житель Красноярска пострадал при обрушении павильона из-за ветра

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Фото: t.me/mvd_24
dzen
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Житель Красноярска получил травмы после того, как под давлением порывов ураганного ветра на него обрушился павильон. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

ЧП произошло в Железнодорожном районе города. Пострадавший был сразу же доставлен в больницу.

«Поступило сообщение о том, что на Северо-Енисейской улице из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — указано в Telegram-канале ведомства.

На месте инцидента находятся сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего будут установлены. В Сибири в субботу бушует ураганный ветер.

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В этот же день глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республике установилась теплая погода со шквалистым ветром до 30 м/с, что сильно осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям в регионе. В ряде населенных пунктов ветер частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. На территории Усть-Абаканского района принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

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