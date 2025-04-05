В Хакасии шквалистый ветер сорвал крыши домов и вызвал отключения света

В Хакасии установилась теплая погода со шквалистым ветром до 30 м/с, что сильно осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям в регионе. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Валентин Коновалов.

«В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб», — сообщил Коновалов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что жаркая погода и сильный ветер способствуют очень быстрому распространению огня. В связи с чем жителям стоит строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Не бросайте в траву непотушенные спички и окурки, не сжигайте мусор. По возможности оставайтесь сегодня дома», — написал глава республики.

Особенно сложная ситуация сложилась на территории Усть-Абаканского района, там принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Жителей там также попросили соблюдать осторожность.

«От граждан, глав сельсоветов поступают сообщения о повреждениях зданий, домовладений, имущества, которые уже отмечаются в разных территориях! <…> Все повреждения будут зафиксированы, оценку ущерба проведем после того, как стихнет ураган», — сообщила в своем Telegram-канале глава района Елена Егорова.

Также 5 апреля сообщалось, что в городе Минусинске Красноярского края произошло возгорание лесного массива. Уточняется, что горят лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. В тушении огня задействованы сотрудники МЧС, лесопожарного центра, волонтеры и работники администрации города.