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Пленный сообщил о планах командования ВСУ отступать с территории РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены отступать с российской территории. Большая часть боевиков ВСУ не видит смысла во вторжении в Курскую область. Об этом в субботу, 5 апреля, в беседе с корреспондентом «Известий» Эмилем Тимашевым рассказали украинские военнопленные Артем Зайцев и Александр Барлич, сдавшиеся у курского села Гуево.

«Я не знаю, чего они пошли на ваш регион. Вот это мне просто удивительно. Ладно, Донецк или Луганск — там уже [боевые действия] с 2014 года. Но зачем идти на эту сторону? Оно что-то даст? <…> Теперь говорят, что войска назад отступать будут. Зачем тогда было заходить в Курскую область вообще?» — говорит Зайцев.

Мобилизованный еще в 2022 году украинский военный рассказал, что подвергался насмешкам со стороны сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за прописку в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, по словам Зайцева, его вместе с другими военными кинули в село Гуево в первый же день, как доставили к курскому приграничью. На позициях боевикам ВСУ пришлось находиться без запасов еды и даже воды по несколько дней подряд.

«Все такие, как я. Кто только-только, я с декабря мобилизован. И таких больше половины», — рассказал Барлич.

А на вопрос корреспондента о том, как проходило обучение в учебке, он ответил «никак».

«Отправили непонятно куда, ни разведки, ничего. Мы приехали, попали под обстрел. Почти сутки просидели, не вылезали, потом связались по рации. Командование нам дало в другое направление идти, в другую посадку. Вроде как там наши. Ну мы туда пришли, а там не наши», — поделился Барлич.

Также военнопленный раскрыл, что среди украинских военных больше половины боевиков относятся к идее Киева атаковать Курскую область крайне негативно.

«Полезли не туда, куда надо», — заключил военный.

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Накануне, 4 апреля, боевики ВСУ, которые сдались в плен в Курской области, начали информационную кампанию против территориальных центров комплектования. Военные оборудовали импровизированную съемочную площадку с камерой, где рассказывают правду о ТЦК. При этом отмечается, что пленные сами решили начать кампанию.

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