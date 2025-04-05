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WSJ сообщила о возможном сближении гендиректора BlackRock с Трампом

WSJ: глава BlackRock может сблизиться с Трампом после покупки Панамского канала
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Глава американской инвестиционной компании BlackRock Лоренс Финк может попытаться сблизиться и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом на фоне приобретения им портов по обе стороны Панамского канала. Об этом 4 апреля сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Генеральные директора по всему миру пытаются наладить отношения с президентом Трампом. Этот титан Уолл-стрит нашел способ», — пишет издание.

До этого сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с BlackRock согласился купить контрольные пакеты акций портов по обе стороны Панамского канала. Таким образом, обе гавани перейдут под контроль американских фирм.

Сделка оценивается в $22,8 млрд и также включает в себя приобретение десятков других портов по всему миру.

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5 марта Трамп заявил о намерении американской компании купить Панамский канал. В ходе своей речи он также обратился в жителям Гренландии и поддержал их право «самим определять свое будущее». При этом американский лидер добавил, что будет приветствовать, если они решат войти в состав США.

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