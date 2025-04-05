Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венесуэле арестовали пятерых мэров по обвинению в наркотрафике
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
В Москве был ранен открывший стрельбу по полицейским правонарушитель
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП
Происшествия
Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в Курской области
Спорт
Олейник был нокаутирован в дебютном бою лиги Макгрегора BKFC
Мир
Сделка Трампа по TikTok приостановлена после отказа Китая из-за тарифов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Спорт
Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола
Мир
Биньямин Нетаньяху посетит Белый дом и встретится с Дональдом Трампом 7 апреля
Мир
Al Jazeera сообщил о 34 погибших за сутки в Газе от атак Израиля
Общество
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской области
Мир
Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за конструктивный диалог
Мир
DT сообщила о готовности Макрона говорить с Путиным от лица Европы
Мир
В JPMorgan предрекли рецессию в США из-за пошлин Трампа

Стало известно об увеличении спроса у подростков на психологов в 100 раз

Аналитики узнали об увеличении спроса у подростков на психологов в 100 раз
0
EN
Фото: Global Look Press/Pascal Deloche
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доля обращающихся к психологам подростков с 2021 по 2025 год увеличилась в 119 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса онлайн-терапии «Ясно», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Если в 2021 году среди клиентов психологов подростки до 18 лет составляли всего 0,02%, то к 2025 году их доля выросла до 2,38% — это в 119 раз больше. Еще более выраженный рост наблюдается среди молодежи 18–24 лет: за тот же период их доля увеличилась с 19% до 33%.

Представители этих возрастных групп чаще всего обращаются с жалобами на стресс, неустойчивую самооценку, а также регулярные приступы тревоги и страха.

Миллениалы (25–44 года) же остаются основной группой клиентов, хотя их доля постепенно уменьшается. В 2021 году на возраст 25–34 года приходилось 57% обращений, а теперь — 46%.

Доля группы 35–44 лет сократилась с 19% до 14%. Их самые частые запросы включают хронический стресс, проблемы с самооценкой и сложности в отношениях с партнером.

Люди старше 45 лет (бумеры) стали обращаться к психологам немного чаще: если в 2021 году их доля составляла 3,7%, то в 2025 году — 3,8%. Основные проблемы, с которыми бумеры приходят к специалисту, — это стресс, конфликты в паре и неустойчивая самооценка.

Статистика демонстрирует устойчивое увеличение доли молодых клиентов: подростков до 18 лет и людей 18–24 лет. В то же время доля миллениалов (25–44 года) постепенно снижается, а среди клиентов старше 45 лет наблюдается небольшой, но стабильный рост.

Примечательно, что ключевые запросы остаются общими для всех возрастных групп — стресс, трудности в отношениях и вопросы самооценки лидируют независимо от поколения.

Не надо нервничать: какие болезни возникают из-за сильного стресса
Почему моральные переживания подрывают здоровье и можно ли самостоятельно справиться с депрессией

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025