Стало известно об увеличении спроса у подростков на психологов в 100 раз

Доля обращающихся к психологам подростков с 2021 по 2025 год увеличилась в 119 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса онлайн-терапии «Ясно», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Если в 2021 году среди клиентов психологов подростки до 18 лет составляли всего 0,02%, то к 2025 году их доля выросла до 2,38% — это в 119 раз больше. Еще более выраженный рост наблюдается среди молодежи 18–24 лет: за тот же период их доля увеличилась с 19% до 33%.

Представители этих возрастных групп чаще всего обращаются с жалобами на стресс, неустойчивую самооценку, а также регулярные приступы тревоги и страха.

Миллениалы (25–44 года) же остаются основной группой клиентов, хотя их доля постепенно уменьшается. В 2021 году на возраст 25–34 года приходилось 57% обращений, а теперь — 46%.

Доля группы 35–44 лет сократилась с 19% до 14%. Их самые частые запросы включают хронический стресс, проблемы с самооценкой и сложности в отношениях с партнером.

Люди старше 45 лет (бумеры) стали обращаться к психологам немного чаще: если в 2021 году их доля составляла 3,7%, то в 2025 году — 3,8%. Основные проблемы, с которыми бумеры приходят к специалисту, — это стресс, конфликты в паре и неустойчивая самооценка.

Статистика демонстрирует устойчивое увеличение доли молодых клиентов: подростков до 18 лет и людей 18–24 лет. В то же время доля миллениалов (25–44 года) постепенно снижается, а среди клиентов старше 45 лет наблюдается небольшой, но стабильный рост.

Примечательно, что ключевые запросы остаются общими для всех возрастных групп — стресс, трудности в отношениях и вопросы самооценки лидируют независимо от поколения.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.