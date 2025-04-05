Вспышка кори в Техасе достигла 481 подтвержденного случая

В американском штате Техас вспышка кори достигла 481 подтвержденного случая, распространившись в том числе на шестерых детей. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на департамент здравоохранения.

«Число подтвержденных случаев возросло до 481, что на 14% больше, чем на прошлой неделе. Пятьдесят шесть человек были госпитализированы в этом районе с тех пор, как болезнь начала распространяться в конце января», — следует из публикации.

По данным телеканала, шесть маленьких детей — в возрасте от пяти месяцев и до трех лет — заболели корью в детском саду в Лаббоке.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Техасе вспышка кори достигла 422 случаев. За последние пять дней было подтверждено 22 новых случая. Большинство случаев (169) — среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет.