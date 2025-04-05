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СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В отношении бывшего губернатора Свердловской области Евгенийя Куйвашева проводятся следственные действия. Об этом 4 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Кувайшевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия», — пишет издание.

Отмечается, что губернаторский пост он покинул неделю назад. Причина такого решения в настоящий момент неизвестна.

По итогу следственных мероприятий Кувайшеву могут избрать меру пресечения или отказать в этом.

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Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Соответствующий указ был опубликован 26 марта на сайте Кремля. Уточняется, что Паслер был назначен на должность врио губернатора Свердловской области в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона Евгения Куйвашева по собственному желанию.

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