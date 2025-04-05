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Американский политолог Сакс прокомментировал политику США по отношению к РФ

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Фото: Global Look Press/Carlos Luján
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Идея лидеров США на протяжении 30 лет заключалась в том, что Россия не сможет противостоять любым действиям США, считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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«Это было довольно явно сформулировано Збигневом Бжезинским в 1997 году. Именно он тогда писал о том, будет ли РФ сопротивляться расширению НАТО на Восток. Он рассматривал все возможные варианты. Бжезинский заявил, что Россия никогда не заключит союз с Китаем. Таким был один из его прогнозов. И именно на этой основе лидеры США пошли на реализацию своего проекта. Но эти предположения оказались неверными. Они были высокомерны, они не рассматривали обсуждение этого с Россией. Все основывалось на внутренних дискуссиях в Вашингтоне, и они оказались неправы», — заявил «Известиям» Сакс.

По его мнению, проблеск понимания ошибочности такой политики возник у бывшего президента США Барака Обамы в 2015 году, но Вашингтон все равно продолжил придерживаться ложного видения ситуации.

«Американцы мыслят категориями покера, а не шахмат. И поэтому Обама понял, что это не сработает, но США всё равно пошли на это. А американские президенты продолжали нагнетать обстановку и думать, что, если использовать аналогию с покером, Путин сложит карты и скажет: «Хорошо, делайте, что хотите». Это была их ставка. Это был их блеф. Он с треском провалился. И я думаю, Трамп это понимает», — сказал американский экономист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Джеффри Сакса «Известиям»:

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