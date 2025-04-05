Главный тренер «Торпедо» Ларионов расторг контракт и покинул должность

Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов покинул занимаемую должность и расторг контракт с командой. Об этом 4 апреля сообщил генеральный директор клуба Александр Харламов.

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы», — заявил он.

По словам Харламова, причиной такого решения стало то, что по итогам сезона «Торпедо» не смог достичь спортивных целей, которые были поставлены.

Уточняется, что клуб сохранит свою приверженность атакующему стилю игры и будет стремиться к новым результатам.

Также планируется переезд команды на новую ледовую арену.

«Хоккейный клуб «Торпедо» выражает искреннюю благодарность Игорю Николаевичу за проделанную работу и желает успехов, новых достижений и побед в дальнейшей профессиональной деятельности», — сообщила пресс-служба коллектива.

2 апреля ярославский «Локомотив» выиграл серию с «Торпедо» 4:0 и вышел во второй раунд плей-офф. У победившей команды отметились нападающие Александр Радулов и Рихард Паник, на счету которого также одна результативная передача. У хозяев единственный гол забил нападающий Владислав Фирстов.