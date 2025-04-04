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ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Кривом Роге

ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Кривом Роге

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, сообщили 4 апреля в Минобороны.

«Сегодня, 4 апреля, в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате удара могло быть уничтожено до 85 солдат и офицеров иностранных государств. Также противник потерял до 20 единиц автотехники.

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3 апреля российские военнослужащие нанесли удар по украинскому предприятию ракетно-космической промышленности. Уточняется, что Вооруженные силы РФ с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии также поразили живую силу и технику украинской армии.

Ранее в тот день Минобороны сообщило, что российские мотострелковые подразделения с помощью беспилотника уничтожили замаскированный пункт управления минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударили по блиндажу противника.

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