Мотострелки уничтожили замаскированный пункт управления минометом ВСУ
Российские мотострелковые подразделения с помощью беспилотника уничтожили замаскированный пункт управления минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударили по блиндажу противника. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, действуя на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции, нанесли удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), замаскированной позиции 82-миллиметрового миномета и блиндажу ВСУ», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что все цели были обнаружены во время воздушной разведки. Пункт управления минометом солдаты ВСУ разместили в одном из заброшенных зданий.
2 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по предприятию по сборке БПЛА, украинским складам боеприпасов и центру подготовки операторов дронов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области.