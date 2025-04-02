ВС РФ нанесли удары по предприятию по сборке БПЛА и складам боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по предприятию по сборке БПЛА, украинским складам боеприпасов и центру подготовки операторов дронов. Об этом 2 апреля сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. В результате действий российской армии противник потерял свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины.
В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 33 592 единицы военной автомобильной техники.
В этот же день расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил боевую технику и живую силу ВСУ в курском приграничье.