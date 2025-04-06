Обманутые надежды: Швецию заполонили украинские проститутки обоих полов

Украинцы в Швеции вышли на первое место по заражению жителей этой страны ВИЧ. Одно из объяснений этого «рекорда» заключается в том, что немалое количество украинцев обоих полов занимаются в Швеции проституцией. Украинские беженцы, оказавшиеся в этой стране, получили далеко не столь роскошные условия, как они рассчитывали, — в силу чего им пришлось искать для себя тот или иной вид заработка. Подробности — в материале «Известий».

Отнюдь не райский уголок

2 апреля шведское издание Dagens Nyheter опубликовало большую статью о положении украинцев в Швеции. Выясняется, что беженцы оказались весьма разочарованы теми условиями, что им предложили в этой стране. В последние три года Швеция ужесточила свою прежде очень либеральную иммиграционную политику — в результате чего гости с Украины долгое время не могли получить регистрацию в реестре постоянного населения. Им выделили очень низкую финансовую поддержку и предложили мало курсов по интеграции. Лишь осенью 2024-го украинцы, прожившие в Швеции не менее года, получили возможность зарегистрироваться в реестре населения и подать заявление на получение персонального идентификационного номера.

Получив его, беженцы могут оформиться в государственном налоговом агентстве, открыть банковский счет и начать пользоваться электронными услугами. Наличие идентификационного номера позволяет также встать на учет в службе занятости: что, в свою очередь, дает право на пособие от госагентства социального страхования. Однако взамен получившие номер теряют свое ежедневное пособие беженца и должны самостоятельно оплачивать аренду жилья, а также все те налоги и сборы, что и остальные жители Швеции.

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Те, кто получил номер, столкнулись и с другими проблемами. Теперь шведские социальные службы требуют от легализовавшихся в их стране украинцев распродать свое имущество — только в этом случае беженцы могут получить пособие. «Муниципалитет требует от меня продать свой дом на Украине, чтобы выделять мне социальные выплаты. Но я не знаю, как это сделать», — жалуется Маруся, одна из восьми украинок, которые пришли на встречу с изданием. Она не стала называть свою фамилию, чтобы не навлечь на себя дополнительных неприятностей. «Чиновник спросил у меня, есть ли в моих серьгах золото и могу ли я их продать. Но это единственное, что осталось у меня от мамы», — жалуется другая украинка, Катя.

Карин Дракнер, эксперт по миграции местного Красного Креста, свидетельствует, что зачастую требуется месяц или два, чтобы власти включили приехавшего в Швецию украинца в программу помощи для новоприбывших, распространяющуюся на людей в возрасте от 20 до 66 лет. Неясно, на что в этот промежуток времени должны жить новоприбывшие. «Муниципалитеты оказались не готовы взять на себя такую ответственность, хотя все знали, что подобные ситуации могут возникнуть», — сетует Дракнер. По ее словам, в числе тех, кто остался без соцподдержки, оказались пожилые и больные люди, а также одинокие женщины с детьми. «Идея заключалась в том, что полученный идентификационный номер улучшит условия для украинцев. Но, к сожалению, всё обстоит иначе. Украинцев с номером, которые обращаются в социальные службы, ждут новые неприятности. Одним из условий получения финансовой помощи является продажа любого имущества, например недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий», — подчеркивает Дракнер.

Фото: Global Look Press/Michael Matthey/dpa

По ее словам, социальный работник должен проверить, какими активами располагает заявитель на получение пособия. От украинских беженцев требуют предоставить выписки с банковских счетов на родине и сообщить о подарках от родственников и друзей. «Одной матери отказали в помощи, потому что ее украинские родственники собрали 5 тыс. крон (примерно 40 тыс. рублей. — «Известия») на день рождения детей. А пожилым людям сложно правильно заполнить все документы и понять в них всю информацию. Они даже не знают, что могут обратиться в социальные службы за экстренной помощью», — добавляет Рузанна Хачатрян, работающая в благотворительной организации.

Лучше уехать

В конце февраля газета Expressen рассказала про бесплатную столовую в стокгольмском районе Кларабергсвиадуктен, где питаются пожилые украинцы. В очереди за едой многие падают в голодный обморок. «Конечно, чертовски стыдно, как собаке. Но мы уже привыкли встречаться здесь и подбадривать друг друга», — говорит Маргарита, которой скоро исполнится 80 лет. Одна из украинок в очереди говорит, что ее всё устраивает: она уже оформила социальное пособие и, кроме того, получает украинскую пенсию. Но ее подруга оказалась в гораздо худшем положении: она недавно подала заявление на получение идентификационного номера и ее уже сняли с учета в миграционном агентстве.

Последнюю выплату от них в 1800 крон она получила в декабре, а с тех пор больше не было ничего. Недавно эта женщина обратилась в офис социальной службы за помощью. «Я сидела там, плакала и не уходила», — говорит она. В результате ей выплатили 522 кроны. Благотворительная столовая значит для нее очень много: здесь она получает еду и сладости, которыми может угостить своих внуков. Хотя, по ее словам, шведы «очень добрые», по щекам украинки медленно текут слезы. «Я просто устала просить о помощи во всем. Я не понимаю, как работает эта система», — жалуется она.

Фото: Global Look Press/Michael Matthey/dpa

«Шведское радио» сообщает, что недавно украинцев в Стокгольме начали расселять в модульные дома — за этим названием скрываются, по сути, бараки. Они не бесплатны — и арендная плата за проживание в одном из таких бараков приводит украинцев в ужас: до 18 тыс. крон в месяц (более 150 тыс. рублей). По данным журналистов «Шведского радио», причина столь высокой аренды заключается в том, что они не рассчитаны на длительный срок службы. А это значит, что мэрии Стокгольма необходимо быстро окупить сумму, эквивалентную стоимости строительства. «Мне стыдно за стокгольмчан», — говорит местный политик Кристоффер Фьельнер.

Некоторые украинцы решили вообще не регистрироваться в шведском реестре населения — они не видят в этой процедуре никакого прока. По их мнению, возможность получать низкое ежедневное пособие и хотя бы небольшую помощь предпочтительнее, чем риск остаться без крыши над головой и необходимость самому обращаться в социальные службы. Однако намеренное уклонение от регистрации является преступлением, и налоговое агентство обязано сообщать о таких нарушениях в полицию и прокуратуру. В результате многие украинские беженцы, встретив столь холодный прием, решили покинуть Швецию — и уже треть из них выполнили это намерение. В ходе предпринятого опроса 17% украинцев, оказавшихся в Швеции, прямо сказали, что сожалеют о том, что выбрали именно эту страну (в соседних Финляндии, Дании и Норвегии таковых оказалось лишь 6–7%).

Фото: Global Look Press/Bernd Thissen/dpa

Но тут кроются корни еще одной проблемы. Как предупреждают социологи, украинцы в Швеции столкнулись с повышенным риском вовлечения в преступные сообщества, стать жертвой того или иного вида эксплуатации. Уже сейчас, когда «шведских» украинцев спрашивают, предлагали ли им работать или оказывать разного рода услуги на нелегальных рынках, они отвечают на этот вопрос положительно в два раза чаще, чем их собратья в Норвегии, Дании и Финляндии. При этом если речь заходит о проституции, то подобные услуги оказываются небезопасны и для самих шведов. Ведь Украина является неблагополучной страной: в частности, еще несколько лет назад она вышла на первое место по скорости распространения СПИДа.

В ловушке проституции

Как сообщает Шведский национальный институт общественного здравоохранения, в 2023 году (данные за 2024-й пока недоступны) украинцы лидировали по заражению шведов ВИЧ — было зарегистрировано 50 таких случаев. На втором месте оказались уроженцы Таиланда (18) и Уганды (14). «Наличествует еще неизвестное пока число вновь прибывших мигрантов, которые могут быть инфицированы ВИЧ. Нам нужно лучше выявлять их, предлагать тестирование и лечение», — подчеркивает Талла Алькурди, региональный советник по здравоохранению и медицинскому обслуживанию мэрии Стокгольма. По ее словам, у мигрантов риск поздней диагностики ВИЧ выше, чем у людей, родившихся в Швеции. Примечательно, что 48% заражений ВИЧ произошли через гомосексуальный контакт.

Впрочем, большинство украинских проституток всё же женщины. Еще весной 2022 года британская газета Daily Mail писала о полицейской операции, проведенной в Швеции против клиентов проституток. Оказалось, что из 38 таких мужчин 30 заплатили за секс с украинскими женщинами, некоторые из которых были беженками. Инспектор полиции Саймон Хэггстрем в интервью телеканалу SVT подчеркнул, что этим мужчинам было безразлично, что они пользуются затруднительным материальным положением беженок.

Фото: Global Look Press/Bernd Thissen/dpa

По его словам, торговцы людьми заманили украинок в Швецию с помощью объявлений в интернете — пообещав им деньги и жилье в обмен на «работу» в секс-сфере. «Затем есть так называемые операторы, которые выступают посредниками между женщинами и покупателями секса. Всё очень организованно», — объяснил инспектор Хэггстрем. По его словам, многие сутенеры, дабы их не вывели на чистую воду, прикидываются участниками сбора гуманитарной помощи. Позже Хэггстрем сообщил, что от участи секс-работницы не застрахованы даже те украинки, которые обладают высшим образованием и являются обладательницами престижных профессий — от юристов до социологов.

Если раньше в Швеции сексуально эксплуатировали женщин главным образом из Румынии, Польши и Нигерии, то теперь их потеснили украинки. Как поясняет Саймон Хэггстрем, сутенеры завлекают украинок «пакетным решением»: «Вы можете выбирать между Норвегией или Швецией. Мужчины там очень добрые. Вы должны работать как минимум две недели, а мы возьмем 50% от того, что вы заработаете». Некоторых женщин, впрочем, завлекают обманом — от них не скрывают, что им придется заниматься проституцией, но их вводят в заблуждение относительно условий этого «труда». Порой новоявленных секс-работниц осознанно делают должницами и заставляют «отрабатывать». От них требуют возврата денег за транспортные расходы, аренду жилплощади, рекламу, продукты питания и предметы гигиены.

Фото: Global Look Press/Matthias Bein/dpa