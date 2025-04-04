Арестован собственник масложировой компании «Благо» Фосман
Суд на два месяца арестовал собственника масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве. Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана.
Также отмечается, что предприниматель арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России и управляет семью заводами по производству данной продукции, уточняет «Газета.Ru».
Ранее в этот день Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Андрея Протасова по подозрению в получении взятки. Уточняется, что он подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размерах.