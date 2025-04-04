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Арестован собственник масложировой компании «Благо» Фосман

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Фото: t.me/moscowcourts
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Суд на два месяца арестовал собственника масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве. Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана.

Также отмечается, что предприниматель арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России и управляет семью заводами по производству данной продукции, уточняет «Газета.Ru».

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