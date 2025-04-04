Суд отправил под домашний арест начальника НИИ Минобороны Протасова по делу о взятке
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- Суд отправил под домашний арест начальника НИИ Минобороны Протасова по делу о взятке
Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Андрея Протасова по подозрению в получении взятки. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что он подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размерах.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича <…> сроком на один месяц 30 суток», — указано в Telegram-канале.
31 января начальника 5481-го представительства Минобороны РФ Сергея Болгарева арестовали по делу о взятке при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, он получил от генерального директора завода Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную предприятием, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.