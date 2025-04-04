В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
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- В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население России свидетельствуют о том, что прекращение огня не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У режима Зеленского нет политической воли к миру. Его клика патологически одержима кровопролитием, террором, причинением ущерба и максимальных страданий гражданскому населению», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
В заявлении подчеркивается, что «современные бандеровцы» ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием беспилотников (БПЛА) на мирных граждан.
«Бандиты Зеленского безжалостно открывают огонь по женщинам, старикам и детям, стараются нанести удары по жилым домам, магазинам, школам, больницам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры», — уточнила Захарова.
По ее словам, народ России сделает всё, чтобы повторить «подвиг дедов и прадедов, сумевших 80 лет назад одержать Великую Победу над фашизмом».
Ранее, 2 апреля, глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР пострадали трое взрослых и подросток. Также удары ВСУ нанесли повреждения двум жилым домам и гражданскому автомобилю. По словам Пушилина, всего украинские боевики совершили порядка 10 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм кассетного типа и ударного беспилотника.