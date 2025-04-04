Выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на церемонии возложения цветов на мемориале жертвам войны Славин «шло от души». Об этом 4 апреля сообщил «Известиям» посол России в республике Игорь Братчиков.

«Сотни людей, которые приехали из Братиславы, которые приехали из других городов, они, по сути дела, отражали свои мысли или их мысли отражал премьер. Это очень и очень важно, это ценно», — заявил он.



По словам Братчикова, он находится под большим впечатлением от мероприятия. Он добавил, что Фицо смог подобрать такие словам, которые находили «отклик в душах тех людей, которые пришли сюда по зову души».

Ранее в этот день Фицо заявил «Известиям», что все мероприятия, которые говорят правду о Второй мировой войне должны поддерживаться правительством Словакии.