Эксперт дал советы по формированию семейных накоплений

Больше половины россиян (59%) планируют сформировать семейные накопления более чем на 500 тыс. рублей. Мужчин и женщин, желающих накопить данную сумму, практически поровну — 61 и 56% соответственно. Такие данные получены в ходе исследования «СберСтрахования жизни» и сервиса по поиску и подбору персонала «Работа.ру». С результатами ознакомились «Известия» 7 апреля.

По данным исследования, 68% опрошенных признались, что семейный бюджет должны вести оба партнера. Только каждый десятый (10%) россиянин заявил, что этим должна заниматься жена. Еще 8% полагают, что это задача мужа.

При этом 13% россиян хотели бы направлять в семейный бюджет больше денег, столько же (13%) опрошенных, напротив, предпочли бы снизить свой вклад, а остальных (74%) в этом вопросе всё устраивает.

«Как показало исследование, цель россиян — формировать семейные накопления размером более 500 тыс. рублей. Для того чтобы достичь поставленной финансовой цели, необходимо грамотно подходить к управлению семейным бюджетом. Мы рекомендуем направлять в накопления около 10–15% дохода. Среди используемых финансовых инструментов в данном случае лучше отдавать предпочтение тем, которые не несут риска и обладают защитой», — отметил директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.

Кроме того, 27% респондентов формируют общие накопления, 26% — как общие, так и раздельные. Еще 17% россиян создают только раздельные накопления. А 23% вовсе не формируют накопления.

В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.