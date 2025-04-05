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Эксперты назвали самое дорогое съемное жилье в Москве

Whitewill: самая дорогая квартира в Москве сдается за 4,3 млн рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Агентство недвижимости Whitewill представило рейтинг элитных квартир в Москве, предлагаемых в аренду. Лидирующие позиции занимают лоты с эксклюзивными характеристиками — кухнями для персонала, каминами и террасами. С результатами ознакомились «Известия» 5 апреля.

Лидер рейтинга — квартира общей площадью 439,5 кв. м в жилом комплексе делюкс-класса, которая сдается почти за 4,3 млн рублей в месяц. Планировка включает просторную гостиную, столовую, изолированную кухню, кухню для персонала, четыре спальни с приватными санузлами и гардеробными, кабинет, гостевой санузел и большую постирочную. В аренду также входят четыре машино-места в подземном паркинге.

«Стоимость аренды элитной жилой недвижимости формируется под влиянием нескольких ключевых факторов: расположение, качество ремонта, мебели и техники, функциональность планировки, инфраструктура комплекса и общая рыночная ситуация», — добавила руководитель департамента аренды Whitewill Анна Борисенко.

Второе место — у двухуровневнего пентхауса в Замоскворечье с арендной ставкой 4 млн рублей в месяц. Квартира площадью 433 кв. м расположена на 10-м этаже. В стоимость входят пять машино-мест в подземном паркинге. Помимо просторной гостиной, парадного холла, столовой, четырех спален, санузлов и двух кухонь, в квартире предусмотрен домашний кинотеатр, два дровяных камина, биокамин, а также сауна с панорамными окнами, хаммамом и джакузи.

Третью строчку рейтинга занимают апартаменты в одной из башен в Москва-Сити — 250 кв. м на 76-м этаже сдаются за 2,5 млн рублей в месяц. Внутреннее пространство оформлено в современном стиле и включает просторную гостиную с кухней, три спальни, три санузла и ванную комнату с панорамным остеклением.

Четвертая в списке квартира с четырьмя спальнями общей площадью 312 кв. м также сдается в Хамовниках. Лот с дизайнерской отделкой предлагается за 2,3 млн рублей в месяц. В квартире предусмотрены гостиная с обеденной зоной, кухня, четыре гардеробные, санузлы, постирочная и холл. В стоимость аренды входят также два машино-места.

Замыкают топ-5 апартаменты рядом с набережной Москвы-реки и Кремлем. Площадь лота — 160 кв. м, арендная ставка — 2,3 млн рублей в месяц. Апартаменты с двумя спальнями расположены на четвертом этаже клубного дома.

Судьба нерезидента: иностранцы стали чаще покупать жилье в РФ
Доля таких сделок на рынке недвижимости достигла 20%

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием девелоперской компании COLDY, где сообщалось об актуальных трендах на рынке элитной недвижимости в Москве. По мнению специалистов, количество новых высокобюджетных проектов увеличивается, цены поднялись вслед за активным спросом, при этом предпочтения покупателей по внутренней инфраструктуре сместились в сторону опций для семейного отдыха и образования.

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