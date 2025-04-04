Пожар охватил десять строений в Тверской области

В поселке Ранцево в Тверской области загорелись десять строений, в том числе три жилых дома. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению пожара в Тверской области. В поселке Ранцево горят 10 строений, в том числе три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее, 3 апреля, на промышленном предприятии в городе Березники Пермского края произошел крупный пожар, причиной которого стало возгорание трансформатора. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли здания. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня на предприятии, расположенном по улице Содовой, участвует более 40 человек и 16 единиц техники.