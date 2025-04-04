Мишустин заявил об успешном развитии торгово-экономических отношений РФ и Абхазии

Сотрудничество России и Абхазии продолжает успешно развиваться в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, при этом проводимые совместные крупные проекты отвечают интересам как Москвы, так и Сухума. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В поздравительной телеграмме Владимиру Делбе по случаю назначения его на пост премьер-министра Абхазии Мишустин заявил об уверенности, что работа Делбы поспособствует развитию экономики и социальной сферы Абхазии, а также повышению уровня жизни населения республики.

«Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия», — приведен текст телеграммы в Telegram-канале правительства РФ.

Президент Абхазии Бадра Гунба 3 апреля назначил Делбу премьер-министром республики, подписав соответствующий указ. Президент принял отставку кабинета министров.

2 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность главы Абхазии. Он назвал народы РФ и Абхазии братскими и подчеркнул, что их связывает общая история.