Делегация России продемонстрировала исключительное мастерство на переговорах с США в Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского кризиса. Об этом 4 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

Так, они утверждают, что американская команда переговорщиков не может сравниться с закаленными бывшими советскими чиновниками, имеющими десятилетний опыт ведения переговоров и знающими Украину.

«Американских переговорщиков по Украине затмили российские», — говорится в материале.

При этом WP считает, что в американской команде нет опытных экспертов по России.

Ранее, 1 апреля, заместитель главы МИД России Сергей Рябков указал на проблемы в подходе США к разрешению конфликта на Украине. Он отметил, что Москва не слышала, чтобы президент США Дональд Трамп подал Киеву конкретный сигнал прекратить боевые действия.

В тот же день Трамп заявил, что хочет согласия России на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом он добавил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России, однако готов пойти на такой шаг, если прогресса по урегулированию не будет.

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с американской стороной 23 марта. На следующий день прошли 12-часовые переговоры между представителями России и США.