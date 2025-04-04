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Косметолог рассказала об этапах вечернего ухода для кожи лица

Косметолог Ткаченко: уходовые процедуры следует проводить за два часа до сна
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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory/Ingram Images
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Для того, чтобы утром кожа выглядела нежной и свежей, нужно позаботиться об уходе за ней с вечера. При этом важно соблюдать несколько правил. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Первое — внимательно изучайте составы уходовой косметики, которую собираетесь наносить на кожу <…> Второе важно правило вечернего ухода — умывание. Важно организовать этот процесс таким образом, чтобы не нарушался естественный липидный баланс кожи» — сообщила Ткаченко.

По ее словам, можно смыть косметику мицеллярной водой с маслами, а затем умыться при помощи энзимного геля или пенки. После этого можно применить тоник. Эти косметические продукты помогают в нормализации pH-баланса и поддерживают кожу в здоровом и ухоженном состоянии.

«Следующим этапом можно нанести маску. Существуют разнообразные виды масок. Поэтому нужно выбрать ее с учетом особенностей своей кожи и цели, которую вы хотите достичь <…> Следующим этапом на кожу следует нанести ухаживающую сыворотку или крем», — отметила она.

Косметолог добавила, что если человек занимается антивозрастным уходом, то нужно чтобы в составе продуктов содержались масла арганы, жожоба, миндаля и сквалан, поскольку они помогают укреплять гидролипидный барьер кожи.

Кроме того, она посоветовала проводить эти процедуры за два часа до сна. Это нужно, чтобы полезные вещества не остались на подушке. Также важно тщательно следить за чистотой постельного белья, на котором спит человек.

«Помните о том, что лучшие ваши помощники в ежевечернем уходе — это своевременный сон и прохладный микроклимат в вашей спальне, они помогут сохранить правильный водно-солевой баланс», — подытожила эксперт.

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20 марта врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова в разговоре с «Известиями» отметила, что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температуры, повышенной солнечной активностью, авитаминозом. Специалист сообщила о важности увлажнения в этот сезон, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях. Для поддержания водного баланса Пашкова посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой.

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