Один человек погиб и трое пострадали при атаке дрона ВСУ в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб и трое пострадали. Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Там отметили, что один украинский дрон упал на трактор фермера, который работал в районе поля в Сватовском муниципальном округе, мужчина погиб.

«Еще три человека пострадали из-за БПЛА в селе Старая Краснянка Кременского муниципального округа», — указано в сообщении правительства.

Уточняется, что беспилотник ВСУ ударил по «Газели» коммунальных работников, в результате чего две женщины и мужчина были доставлены в больницу.

Правительство ЛНР 2 апреля сообщило, что в республике украинские боевики с помощью БПЛА атаковали автомобиль священника. Отмечалось, что протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения.