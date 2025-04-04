В Москве до конца дня ожидается ветер с порывами до 15 м/с
Сильный ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве до конца дня 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем и вечером 4 апреля в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве призвали москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, пишет «Москва 24».
Ранее в этот день данные сервиса «Яндекс Погода» показали, что в выходные, 5 и 6 апреля, москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода. В субботу предвидится дождь, а в воскресенье — снег.
5 апреля в Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой дождь. Порывы умеренного северо-восточного ветра будут доходить до 6,3 м/с. Утром температура составит +4 градуса, днем сохранится на уровне +4…+6 градусов, а к ночи опустится до 0...–1 градуса.
В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в ближайшие дни на юге Московской области выпадет снег. Высота снежного покрова может достигнуть до 15 см, уточняет 360.ru.