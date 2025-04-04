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Синоптики спрогнозировали снежные выходные в столице

«Яндекс погода»: 6 апреля в Москве ожидается небольшой снег
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В выходные, 5 и 6 апреля, москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода. Кроме того, в субботу предвидится дождливая погода, а в воскресенье — снег. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми «Известия» ознакомились 4 апреля.

В субботу, 5 апреля, в Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой дождь. Порывы умеренного северо-восточного ветра будут доходить до 6,3 м/с. Утром температура составит +4 градуса, днем сохранится на уровне +4…+6 градусов, а к ночи опустится до -1…0 градусов.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Синоптики предупредили, что в подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +4 градуса.

В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается пасмурная погода, в течение дня будет идти снег. Температура утром составит -2…-1 градус, днем поднимется до -1...0 градусов, а ночью сохранится на уровне -3…-2 градуса.

«Ожидается умеренный ветер, утром порывы достигнут 8,5 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города», — уточнили в сервисе.

Также специалисты отметили, что в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение всего дня ожидается снег, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.

Ранее, 3 апреля, врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева рассказала «Известиям» о том, что УФ-лучи могут навредить коже даже в пасмурную погоду. Она объяснила: УФ-лучи повышают риск развития рака кожи, включая меланому, и снижают иммунный ответ. Врач порекомендовала использовать SPF крем в любую погоду.

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