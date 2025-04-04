Сводка спецоперации на Украине за неделю
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 29 марта по 4 апреля — можно в материале «Известий».
Отмечается, что ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов.
Также были поражены предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных дронов.
«На харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны», — отметило Минобороны.
Также за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 895 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 774 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 689 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 221 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 696 единиц специальной военной автомобильной техники.
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