«Разговоры о важном» 7 апреля — тема и программа урока

В понедельник, 7 апреля, в российских школах и колледжах пройдет очередной урок из цикла «Разговоры и важном». Занятие приурочено к празднованию Дня единения народов России и Белоруссии и посвящено укреплению союзных отношений между двумя странами. «Известия» рассказывают, что будут обсуждать с учениками разных классов.

«Разговоры о важном» 7 апреля — тема урока

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля в память о подписании в 1996 году договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Он закрепил стремление двух стран к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах и положил начало процессу взаимной интеграции.

Ровно год спустя, 2 апреля 1997 года, был подписан еще один важный документ — Договор о Союзе Белоруссии и России. Он был направлен на повышение уровня жизни граждан обоих государств, обеспечение устойчивого социально-экономического роста, а также укрепление сотрудничества и братства в ключевых областях. А в 1999 году был подписан Договор о создании Союзного государства.

На уроке «День единения России и Белоруссии. Союзное государство» школьники узнают об основных направлениях сотрудничества двух государств, познакомятся с действующими российско-белорусскими молодежными программами и вспомнят о том, что объединяет наши народы.

Занятие пройдет в формате беседы с использованием видеороликов, презентаций и интерактивных заданий. Методические материалы опубликованы на сайте проекта «Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 7 апреля — программа урока

Ученикам начальных классов объяснят принцип работы Союзного государства на примере дружбы между сверстниками. Детям предложат вспомнить главные принципы товарищества (уважение, взаимопомощь, общие ценности и т. д.), а затем применить их к отношениям двух государств. Ребята также узнают, что общего есть у России и Белоруссии (история, культура, схожие языки) и познакомятся с правилами детского общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация».

В конце занятия школьники из третьих-четвертых классов ответят на вопросы викторины о Белоруссии и проверят свои знания об этой стране.

Учащимся пятых-седьмых классов напомнят о том, какие исторические события связывают народы РФ и Белоруссии. Им также расскажут о подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, ребята узнают о том, как сотрудничают российские и белорусские детские и молодежные организации, и обсудят с педагогом способы преодоления трудностей в таком взаимодействии. В конце занятия школьники выполнят творческое задание и составят проект видеоролика, в котором они представят белорусским детям свой класс, школу или населенный пункт.

С учениками восьмых-девятых классов поговорят о некоторых направлениях российско-белорусского партнерства: строительстве Белорусской АЭС, совместной космической программе, образовательной программе для студентов вузов и т. д. С ребятами также обсудят важность обеспечения безопасности на территории Союзного государства. В завершение урока учащимся предложат подумать над совместным научным, культурным или познавательным проектом для школьников России и Белоруссии.

Старшеклассникам напомнят о том, что такое многополярный мир и в каких международных объединениях состоит Россия. Им также подробно расскажут об истории формирования Союзного государства. Вместе с учителем школьники обсудят сотрудничество РФ и Белоруссии в вопросах энергетики, торговли, безопасности и т. д. Особое внимание будет уделено образовательным программам и молодежной политике.

«Разговоры о важном» 7 апреля — о проекте

«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения РФ в 2022 году. Он посвящен культуре, истории, географии и государственному устройству России. Со школьниками также обсуждают важные вопросы повседневного характера, такие как выбор будущей профессии, отношения со сверстниками, поиск своего призвания и т. д.

Предыдущий урок, приуроченный к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, был посвящен роли искусства в жизни каждого человека и государства.