В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об итогах «Тотального диктанта – 2025»
7 апреля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция «Тотальный диктант – 2025: итоги акции».
Об итогах акции, количестве участников, первых результатах проверки, а также о планах на следующий сезон расскажут:
— Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант»;
— Владимир Пахомов, председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН;
— Елена Хабузова, городской координатор акции «Тотальный диктант» в Сириусе — столице акции 2025 года.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка. В этом году «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля.
Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.