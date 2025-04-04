Двухлетний мальчик проглотил 26 магнитных шариков в Башкирии

В Башкирии врачи спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 26 магнитных шариков от конструктора. Об этом 4 апреля сообщил глава минздрава республики Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

Уточняется, что во время игры мальчик начал подкашливать, и родители заметили, что пропало несколько магнитных шариков. Ребенка доставили в районную больницу, где после обследования брюшной полости врачи обнаружили инородные тела.

«Санитарная авиация доставила маленького пациента в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве, во время которого удалили неодимовые шарики-магниты», — указано в сообщении.

Рахматуллин заверил, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

В феврале этого года в минздраве Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что двухлетний ребенок умер, проглотив 18 мелких магнитов. Отмечалось, что он поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи оперативно провели диагностику и реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.